A Rubiera si sono verificati tre episodi simili nel giro di un mese. Il primo si è verificato il 25 marzo, quando un uomo completamente nudo ha attraversato la circonvallazione della città. A circa un mese di distanza, a fine aprile, si è ripetuto un episodio analogo nel reggiano. La situazione ha generato momenti di paura tra i residenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Non c’è due senza tre. E mai come in questo caso il proverbio si è rivelato corretto. Prima i fatti del 25 marzo, quando un uomo completamente nudo ha percorso la circonvallazione della città, poi a distanza di un mese, a fine aprile, un altro episodio nel reggiano. Ora, per la terza volta in un mese e mezzo, un altro uomo nudo ha seminato il panico nelle strade reggiane, questa volta a Rubiera, nei pressi della rotonda Emiro. Preoccupazione e spavento tra i molti cittadini e automobilisti che hanno cercato di evitarlo mentre transitavano sull’arteria. L’uomo avrebbe anche urlato e ha poi raccolto i propri indumenti gettati precedentemente sulla strada, dopo aver addirittura effettuato una verticale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attimi di paura a Rubiera. Uomo nudo semina il caos. È il terzo caso nel reggiano

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