A Reggio Emilia, un uomo senza vestiti si è arrampicato sulle auto in via Viale Umberto I, creando scompiglio tra i passanti. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia, che hanno cercato di fermare l’uomo e di gestire la situazione.

In viale dei Mille, a Reggio Emilia, i passanti hanno assistito a una scena surreale: un uomo stava facendo jogging completamente nudo. Automobilisti, passeggeri degli autobus e pedoni non hanno esitato a tirare fuori i cellulari e a riprendere quanto stava accadendo davanti ai loro occhi. Le immagini della folle corsa, che hanno fatto rapidamente il giro del web, mostrano l’uomo spostarsi alternando camminata e corsa per poi stendersi sui tetti delle automobili in sosta. L’attività sportiva si è conclusa in viale Umberto I, dove è intervenuta una pattuglia della polizia che è riuscita a fermarlo. tgcom24.mediaset.it Reggio Emilia, uno straniero?????? completamente nudo ha seminato il panico lungo la circonvallazione, salendo sulle auto e bloccando gli automobilisti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Reggio Emilia, uomo nudo sale sulle auto e semina il panico

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