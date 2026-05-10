Un uomo nudo ha seminato il panico tra le auto in una strada del reggiano prima del 25 marzo e, a circa un mese di distanza, un altro episodio si è verificato a fine aprile nello stesso territorio. Questa sera, un terzo episodio si è verificato nel reggiano, quando l’uomo ha attraversato la strada seminando il caos e poi è fuggito. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare l’autore.

Rubiera (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 – Prima i fatti del 25 marzo, quando un uomo completamente nudo ha percorso la circonvallazione della città, poi a distanza di un mese, a fine aprile, un altro episodio nel reggiano. Ora, per la terza volta in un mese e mezzo, un altro uomo nudo ha seminato il panico nelle strade reggiane, questa volta a Rubiera, nei pressi della rotonda Emiro. Preoccupazione e spavento tra i molti cittadini e automobilisti che hanno cercato di evitarlo mentre transitavano sull’arteria. L’uomo avrebbe anche urlato e ha poi raccolto i propri indumenti gettati precedentemente sulla strada. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, ma l’uomo si era già allontanato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uomo nudo semina il panico tra le auto e fugge: è il terzo nel reggiano in poco più di un mese

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