Uomo nudo semina il panico tra le auto e fugge | è il terzo nel reggiano in poco più di un mese

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo nudo ha seminato il panico tra le auto in una strada del reggiano prima del 25 marzo e, a circa un mese di distanza, un altro episodio si è verificato a fine aprile nello stesso territorio. Questa sera, un terzo episodio si è verificato nel reggiano, quando l’uomo ha attraversato la strada seminando il caos e poi è fuggito. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare l’autore.

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Rubiera (Reggio Emilia), 10 maggio 2026 – Prima i fatti del 25 marzo, quando un uomo completamente nudo  ha percorso la circonvallazione della città, poi a distanza di un mese, a fine aprile,  un altro episodio nel reggiano. Ora, per la terza volta in un mese e mezzo, un altro uomo nudo ha seminato il panico nelle strade reggiane, questa volta a Rubiera, nei pressi della rotonda Emiro. Preoccupazione e spavento tra i molti cittadini e automobilisti che hanno cercato di evitarlo mentre transitavano sull’arteria. L’uomo avrebbe anche urlato e ha poi raccolto i propri indumenti gettati precedentemente sulla strada. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, ma l’uomo si era già allontanato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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