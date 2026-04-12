Venti di burrasca e mareggiate lungo le coste in Sicilia scatta l' allerta della Protezione civile

Una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale si sta avvicinando all’Italia, portando venti intensi e mareggiate lungo le coste siciliane. La Protezione civile ha emesso un’allerta per condizioni meteorologiche avverse, con previsioni di maltempo che interesseranno principalmente il Nord-Ovest a partire da questa sera e il Centro nella giornata di domani. Le autorità monitorano la situazione e consigliano di adottare le precauzioni necessarie.

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso l'Italia, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà, da stasera, il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro. Venti in aumento al Sud, specie su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania.🔗 Leggi su Palermotoday.it Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste: è allerta meteo 'gialla' sul FoggianoÈ allerta meteo ‘gialla’ sul Foggiano, dove sono attese 20 ore di vento forte e mareggiate sulla costa. Le Marche nella burrascaventi di garbino e mareggiateScatta l'allerta meteo giallaSarà una regione divisa in due nei prossimi giorni, con il vento di garbino che riscalderà la parte meridionale delle Marche, e aria più fredda nelle... Ciclone Harry: violenta mareggiata al Sud Italia, maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria | RDSnews