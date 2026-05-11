Attentato al comandante della Municipale di Casandrino presidio di solidarietà promosso da Borrelli e Ceparano

Da teleclubitalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino si è svolto un presidio di solidarietà promosso da due rappresentanti istituzionali. L'evento è stato organizzato in risposta a un attentato avvenuto nei confronti del comandante della Municipale, che ha coinvolto l'auto dell'ufficiale. Presenti numerosi cittadini e rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno espresso vicinanza e sostegno in un momento di tensione.

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Si è tenuto questa mattina, davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino in piazza Umberto I, il presidio di solidarietà promosso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere regionale AVS Carlo Ceparano in sostegno al sottotenente Raffaele Andrea D’Ambrosio, comandante della Municipale vittima di un grave attentato intimidatorio. Alla manifestazione hanno preso parte cittadini, rappresentanti istituzionali e attivisti per ribadire vicinanza a chi ogni giorno combatte criminalità, sfruttamento e illegalità sul territorio. Secondo quanto emerso, un commando organizzato si sarebbe introdotto in un parco privato a Casalnuovo facendo esplodere l’auto del comandante D’Ambrosio mentre si trovava in casa con la propria famiglia e i figli piccoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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