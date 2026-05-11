Attentato al comandante della Municipale di Casandrino presidio di solidarietà promosso da Borrelli e Ceparano

Questa mattina davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino si è svolto un presidio di solidarietà promosso da due rappresentanti istituzionali. L'evento è stato organizzato in risposta a un attentato avvenuto nei confronti del comandante della Municipale, che ha coinvolto l'auto dell'ufficiale. Presenti numerosi cittadini e rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno espresso vicinanza e sostegno in un momento di tensione.

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Si è tenuto questa mattina, davanti al comando della Polizia Municipale di Casandrino in piazza Umberto I, il presidio di solidarietà promosso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere regionale AVS Carlo Ceparano in sostegno al sottotenente Raffaele Andrea D’Ambrosio, comandante della Municipale vittima di un grave attentato intimidatorio. Alla manifestazione hanno preso parte cittadini, rappresentanti istituzionali e attivisti per ribadire vicinanza a chi ogni giorno combatte criminalità, sfruttamento e illegalità sul territorio. Secondo quanto emerso, un commando organizzato si sarebbe introdotto in un parco privato a Casalnuovo facendo esplodere l’auto del comandante D’Ambrosio mentre si trovava in casa con la propria famiglia e i figli piccoli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Attentato al comandante della Municipale di Casandrino, presidio di solidarietà promosso da Borrelli e Ceparano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corsoD’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Leggi anche: Incendiata l’auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino Argomenti più discussi: Casalnuovo, incendiata l'auto del comandante dei vigili di Casandrino; Casandrino: il capo dei vigili nel mirino, incendiata l’auto sotto casa; Casandrino. Incendiata l’auto del comandante della Polizia Locale Raffaele Andrea D’Ambrosio; Casandrino: Incendiata auto comandante Polizia Locale. Marrazzo: Atto vile, questa città riparta dalla legalità. L'attentato alla macchina del comandante della polizia municipale di Casandrino. Sono entrati nella notte nel suo parco privato e l'hanno incendiata. x.com Raffaele Andrea D’Ambrosio, cos’è successo al comandante della polizia municipale di Casandrino? Incendiata la sua auto nel napoletanoUn grave episodio si è verificato nelle ultime ore nell’area a nord di Napoli: l’auto del comandante dei vigili urbani di Casandrino è stata incendiata in quello che appare, con ogni probabilità, un a ... alphabetcity.it