Un'auto appartenente al comandante della Municipale di Casandrino è stata incendiata. L’episodio si è verificato di notte e le fiamme hanno distrutto il veicolo. Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di stabilire le cause e eventuali responsabilità. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro il gesto.

D’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Nella serata di ieri, alcune persone non identificate — presumibilmente con il volto coperto — hanno raggiunto l’abitazione del comandante, a Casalnuovo, incendiando la sua vettura privata, parcheggiata nei pressi. La macchina, una Ford C-Max, è andata completamente distrutta; le fiamme hanno inoltre danneggiato un secondo veicolo nelle vicinanze. Al momento dell’attacco, D’Ambrosio si trovava in casa insieme alla moglie e ai figli piccoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corso

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