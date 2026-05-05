A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino | indagini in corso

Da teleclubitalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto appartenente al comandante della Municipale di Casandrino è stata incendiata. L’episodio si è verificato di notte e le fiamme hanno distrutto il veicolo. Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di stabilire le cause e eventuali responsabilità. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro il gesto.

D’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Nella serata di ieri, alcune persone non identificate — presumibilmente con il volto coperto — hanno raggiunto l’abitazione del comandante, a Casalnuovo, incendiando la sua vettura privata, parcheggiata nei pressi. La macchina, una Ford C-Max, è andata completamente distrutta; le fiamme hanno inoltre danneggiato un secondo veicolo nelle vicinanze. Al momento dell’attacco, D’Ambrosio si trovava in casa insieme alla moglie e ai figli piccoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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