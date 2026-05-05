Incendiata l'auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino

Nella zona di Casalnuovo, una vettura appartenente al comandante della Polizia Municipale è stata incendiata mentre era parcheggiata sotto la sua abitazione. L'auto si trovava vicino alla casa del funzionario. In seguito all'accaduto, il prefetto di Napoli ha deciso di aumentare i controlli nel quartiere per vigilare sulla situazione.

La vettura era parcheggiata sotto casa del comandante, nella vicina Casalnuovo. Il prefetto di Napoli ha intensificato i controlli nell'area.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corsoD’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Leggi anche: Grave intimidazione a Lucera: incendiata l'auto del comandante della polizia locale Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vandali in via Turchia. Un’auto incendiata ’AI per polizia locale’; Casalnuovo, incendiata l'auto del comandante dei vigili di Casandrino; Fiamme nella notte, a fuoco tre auto: i roghi al Villaggio Artigiani e in via Zannotti a San Severo; Terni, doppio incendio nella notte in centro: a fuoco un’auto e l’esterno di un locale. Raffaele Andrea D’Ambrosio, cos’è successo al comandante della polizia municipale di Casandrino? Incendiata la sua auto nel napoletanoUn grave episodio si è verificato nelle ultime ore nell’area a nord di Napoli: l’auto del comandante dei vigili urbani di Casandrino è stata incendiata in quello che appare, con ogni probabilità, un a ... alphabetcity.it Casalnuovo, incendiata l'auto del comandante dei vigili di CasandrinoAncora un'auto di un poliziotto incendiata, ancora un atto di intimidazione nei confronti di un servitore dello Stato. Stavolta a essere stato ... msn.com La Polizia Municipale di Capaccio Paestum informa la cittadinanza in merito alla normativa vigente sul porto di coltelli, con particolare riferimento alle tipologie, alle caratteristiche e alle sanzioni previste dalla legge. Si invita a consultare la locandina allegata p - facebook.com facebook