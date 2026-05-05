Britney Spears si dichiara colpevole e patteggia la condanna per la guida in stato ebbrezza | evitato il carcere

Una cantante statunitense ha riconosciuto di aver guidato in condizioni di ebbrezza in California e ha patteggiato la condanna, evitando così il carcere. La decisione è stata presa dopo che l’artista si è dichiarata colpevole di un’accusa di minore entità, tramite il proprio avvocato. L’episodio riguarda un controllo effettuato in una notte di qualche tempo fa. La cantante aveva già affrontato vari problemi legali nel corso degli anni.

Britney Spears ha evitato la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza in California, dopo essersi dichiarata colpevole di un’accusa di minore entità attraverso il proprio legale. La celebre cantante era stata incriminata per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, a seguito del suo arresto avvenuto il 4 marzo nella contea di Ventura, dove la popstar attualmente risiede. Non si è presentata in tribunale lunedì, ma il suo avvocato, Michael A. Goldstein, ha accettato per suo conto quello che è comunemente noto come un patteggiamento per quella che è definita ‘wet reckless’, meno grave del reato Dui che viene applicato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto più alto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Britney Spears si dichiara colpevole e patteggia la condanna per la guida in stato ebbrezza: evitato il carcere Notizie correlate Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcereDopo l'arresto per guida sotto l'influenza di droghe e alcol, Britney Spears si è dichiarata colpevole di "guida spericolata in stato di ebbrezza",... Leggi anche: Britney Spears formalmente accusata di guida in stato di ebbrezza: col patteggiamento potrà evitare il carcere Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Britney Spears si dichiara colpevole ed evita il carcere; Britney Spears incriminata per guida sotto l'effetto di droghe e alcol; Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcere; Britney Spears incriminata per guida in stato di ebbrezza. Britney Spears si dichiara colpevole e patteggia la condanna per la guida in stato ebbrezza: evitato il carcereBritney Spears ha evitato la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza in California, dopo essersi dichiarata colpevole di un’accusa di minore entità attraverso il proprio legale. La celebre canta ... ilfattoquotidiano.it Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcereDopo l'arresto per guida sotto l'influenza di droghe e alcol, Britney Spears si è dichiarata colpevole di guida spericolata in stato di ebbrezza ... fanpage.it Britney Spears evita il carcere. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto 'wet reckless' (guida sconside x.com Britney Spears evita il carcere. La pop star, 44 anni, ha patteggiato con il tribunale di Ventura, a nord di Los Angeles, dichiarandosi colpevole di una violazione stradale minore legata alla guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto 'wet reckless' (guida sconside - facebook.com facebook