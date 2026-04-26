Un uomo di 31 anni, proveniente dalla California, è al centro delle indagini per l’attentato avvenuto durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca in un hotel di Washington, alla quale partecipava il presidente degli Stati Uniti. Le autorità statunitensi stanno verificando i dettagli riguardanti questa persona, identificata dai media come il sospettato principale. Al momento, non ci sono notizie di altre persone coinvolte o di eventuali motivazioni.

Cole Thomas Allen, 31 anni, originario della California. È questa, secondo i media statunitensi, l’identità del presunto attentatore alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, a cui partecipava il presidente Donald Trump. L’uomo, neutralizzato dagli agenti, è attualmente sotto custodia e dovrebbe comparire davanti al tribunale lunedì. Dovrà rispondere di due capi d’accusa: uso di arma da fuoco nel corso di un crimine violento e aggressione a un agente federale mediante l’uso di un’arma pericolosa, come riferito dalla procuratrice generale di Washington, Jeanine Pirro. L’uomo era armato di un fucile a pompa, una pistola e coltelli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chi è Cole Thomas Allen, l’uomo sospettato per l’attentato a Trump a Washington

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