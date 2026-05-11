Attacco russo nord-est Ucraina nonostante annuncio cessate il fuoco
Nella regione di Sumy, nel settore nord-est dell’Ucraina, i servizi di emergenza sono intervenuti per spegnere un incendio in un edificio residenziale a Berezivska, una località situata vicino al confine russo. L’intervento è avvenuto mentre si registrava un attacco proveniente dalla Russia nella stessa zona, nonostante le dichiarazioni di un cessate il fuoco. La notizia è stata diffusa dalle autorità ucraine senza ulteriori dettagli.
Nella località di Berezivska, non lontano dal confine Russia Roma, 9 mag. (askanews) – I servizi di emergenza ucraini sono intervenuti per un incendio in un edificio residenziale nella località di Berezivska, nella regione nord-orientale ucraina di Sumy, non lontano dal confine russo. In una dichiarazione, scrive Afp, hanno affermato che l’incendio è stato causato da un attacco russo e che i vigili del fuoco hanno dovuto sospendere temporaneamente le loro operazioni a causa della minaccia di ulteriori attacchi, prima di riprendere a spegnere le fiamme.L’attacco è avvenuto nonostante un cessate il fuoco di tre giorni annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in concomitanza con la parata annuale del Giorno della Vittoria in Russia.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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