Ucraina Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa
Il presidente russo ha annunciato oggi l’entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. La decisione riguarda le aree di conflitto nel paese e sarà valida a partire da questa data. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e riguarda il rispetto delle festività religiose della comunità ortodossa. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alla durata dell’accordo.
(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. Lo ha reso noto il Cremlino. "Per decisione del Comandante Supremo, Vladimir Putin, in occasione della prossima festività della Pasqua ortodossa viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa.
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