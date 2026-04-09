Ucraina Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa

Il presidente russo ha annunciato oggi l’entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa. La decisione riguarda le aree di conflitto nel paese e sarà valida a partire da questa data. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e riguarda il rispetto delle festività religiose della comunità ortodossa. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alla durata dell’accordo.