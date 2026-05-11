Atta ha accettato il Napoli | ora si passa alla fase successiva

Il Napoli ha ufficialmente confermato l’interesse per Arthur Atta, e ora la società si concentra sulla fase successiva della trattativa. La scelta del giocatore è stata comunicata e le parti coinvolte stanno lavorando per definire i dettagli dell’accordo. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori sviluppi o tempistiche precise riguardo alla conclusione della trattativa.

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