Atta ha accettato il Napoli | ora si passa alla fase successiva
Il Napoli ha ufficialmente confermato l’interesse per Arthur Atta, e ora la società si concentra sulla fase successiva della trattativa. La scelta del giocatore è stata comunicata e le parti coinvolte stanno lavorando per definire i dettagli dell’accordo. Al momento, non sono stati resi pubblici ulteriori sviluppi o tempistiche precise riguardo alla conclusione della trattativa.
Il Napoli continua a programmare il futuro e tra i nomi finiti con forza sul taccuino della dirigenza azzurra c’è quello di Arthur Atta. Il giovane centrocampista dell’Udinese, protagonista di una stagione in costante crescita, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento in maglia azzurra. Un segnale importante che conferma quanto il progetto del Napoli continui ad attirare talenti emergenti anche a livello internazionale Classe 2003, Atta è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo. In questa stagione ha messo in mostra qualità tecniche, forza fisica e una maturità sorprendente per la sua età.🔗 Leggi su Dailynews24.it
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