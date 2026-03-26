A Montoro si è conclusa la fase di raccolta delle osservazioni sul Piano Urbanistico Comunale, che ora passa alla fase successiva di approvazione. Il processo ha coinvolto la consultazione pubblica e il confronto con gli stakeholder, portando alla definitiva adozione del documento. Ora il Puc entra nella sua fase finale, che prevede l’adozione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco: "La prova di una significativa partecipazione ed evidenzia la sensibilità della comunità nel processo di pianificazione urbanistica" Si è concluso l’iter di raccolta delle osservazioni per il Piano Urbanistico Comunale per la Città di Montoro. Sono pervenute presso l’Ufficio Tecnico della cittadina 180 osservazioni da parte dei cittadini, associazioni, forze politiche e gruppi consiliari. Nei prossimi mesi tutte le osservazioni saranno valutate e classificate dal Responsabile del Settore dell’Ufficio Tecnico e dai Progettisti incaricati. “È un segnale di attenzione che considero importante, perché è la prova di una significativa... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Montoro, il Puc è realtà: si apre la fase successiva all’adozione

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