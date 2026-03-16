Napoli Manna ha il sì del primo acquisto estivo | accettato ingaggio da 1.6 milioni di euro

Il Napoli ha raggiunto un accordo con il primo acquisto estivo, con un ingaggio di 1,6 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha portato avanti le trattative nelle ultime settimane. La società sta preparando le strategie per il mercato in vista della prossima stagione.

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro da settimane per pianificare le prossime mosse di mercato. Tra entrate e possibili uscite, la dirigenza azzurra sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa. Tra i nomi più caldi c’è quello dell’esterno offensivo argentino Exequiel Zeballos, attualmente in forza al Boca Juniors. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riferito, il giocatore avrebbe già espresso il suo gradimento per il trasferimento in azzurro. Zeballos avrebbe infatti accettato la proposta del SSC Napoli, che gli avrebbe messo sul tavolo un contratto di cinque anni da circa 1. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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