Società della Salute di Firenze e sindacati | protocollo nei luoghi di lavoro contro il gioco d’azzardo patologico
La Società della Salute di Firenze e le principali sigle sindacali della zona hanno firmato un accordo volto a promuovere iniziative di informazione e prevenzione sul gioco d’azzardo patologico all’interno dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza tra i lavoratori riguardo a questa problematica, attraverso attività che coinvolgono direttamente i dipendenti. L’intesa si inserisce in un progetto di intervento che coinvolge aziende e organizzazioni sindacali della provincia.
La Società della Salute di Firenze e le organizzazioni sindacali CGIL Firenze, CISL Firenze-Prato e UIL Firenze hanno firmato un protocollo d’intesa per aumentare informazione, prevenzione e consapevolezza sul Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) direttamente nei luoghi di lavoro dell’area.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Promozione della salute nei luoghi di lavoro, riunito l’Organismo provinciale di coordinamentoDurante il confronto è emersa ampia disponibilità alla collaborazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e degli...
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