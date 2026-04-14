Società della Salute di Firenze e sindacati | protocollo nei luoghi di lavoro contro il gioco d’azzardo patologico

La Società della Salute di Firenze e le principali sigle sindacali della zona hanno firmato un accordo volto a promuovere iniziative di informazione e prevenzione sul gioco d’azzardo patologico all’interno dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza tra i lavoratori riguardo a questa problematica, attraverso attività che coinvolgono direttamente i dipendenti. L’intesa si inserisce in un progetto di intervento che coinvolge aziende e organizzazioni sindacali della provincia.