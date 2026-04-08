Al Masters 1000 di Montecarlo 2026 si avvicinano gli ottavi di finale, con tre tennisti italiani impegnati nel torneo. Sinner scoprirà il nome del suo avversario nel prossimo turno, mentre Zverev esordirà nel torneo. La giornata si presenta ricca di incontri e attese per il proseguimento della competizione.

Si delineano gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo, in una giornata che vedrà protagonisti tre tennisti italiani. Ad aprire il programma sul campo Ranieri III sarà Matteo Berrettini, reduce da un esordio senza fatiche, visto che Roberto Bautista Agut si è ritirato dopo appena quattro game. Il romano dunque arriva freschissimo alla sfida con il russo Daniil Medvedev e sarà decisamente un test importante per l’ex Top-10, visto che Medvedev è apparso decisamente in forma sul cemento nordamericano, anche se per il russo è la prima sfida della stagione sulla non amata terra rossa. A chiudere il programma sul campo centrale c’è un attesissimo Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, un trio azzurro cerca gli ottavi. Sinner conoscerà il suo avversario, esordio di Zverev

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