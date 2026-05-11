tennis sinner guida il poker azzurro che sogna gli ottavi

Nel torneo di tennis di Roma, l’Italia ha già visto due suoi giocatori qualificarsi per gli ottavi. Oggi si decide se altri quattro rappresentanti azzurri riusciranno a passare il turno nel Masters 1000. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi hanno ottenuto la qualificazione nelle precedenti giornate, mentre Sinner guida il gruppo che punta a proseguire la corsa nel torneo.

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi ci sono già, oggi l’Italia sogna di aggiungere altri quattro rappresentanti negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Il Foro Italico è sempre più azzurro e davvero c’è la possibilità di realizzare qualcosa di unico ed irripetibile per il nostro tennis. I fari sono ovviamente puntati su Jannik Sinner, anche se il numero uno del mondo è probabilmente il più sicuro. L’altoatesino affronterà l’australiano Alexei Popyrin, reduce da due scalpi importanti come Berrettini e Mensik, ma Sinner ha già mostrato con Ofner di essere in ritmo e vuole proseguire la striscia di imbattibilità nei tornei 1000. Sinner sarà in campo nel pomeriggio (non prima delle 15.🔗 Leggi su Oasport.it

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