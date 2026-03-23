I primi turni del Masters 1000 di Miami 2026 continuano a riservare grandi sorprese e a questo punto diventa sempre più agevole almeno sulla carta il cammino di Jannik Sinner verso la finale e soprattutto verso il titolo, che gli consentirebbe di completare una prestigiosa doppietta nel Sunshine Double dopo il recente trionfo sul cemento di Indian Wells. Il numero 2 al mondo, che si appresta ad affrontare nella notte italiana tra lunedì 23 e martedì 24 marzo il mancino francese Corentin Moutet, troverà poi agli ottavi di finale il vincente del confronto tra il giovane padrone di casa statunitense Alex Michelsen ed il cileno Alejandro Tabilo, con quest’ultima che era riuscito nell’impresa di battere il russo Andrey Rublev nel turno precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con le eliminazioni di Medvedev e Auger-Aliassime: prosegue la moria di teste di serie

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PARIGI MASTERS 1000 29/10/2025 Sinner vs Bergs 6-4 6-2 30/10/2025 Sinner vs Cerundolo 7-5 6-1 31/10/2025 Sinner vs Shelton 6-3 6-3 01/11/205 Sinner vs Zverev 6-0 6-1 02/11/2025 Sinner vs Auger-Aliassime 6-4 7-6 ——— INDIAN WELLS MASTERS facebook