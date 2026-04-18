ATP Barcellona 2026 la finale sarà tra Andrey Rublev ed Arthur Fils

Allo ATP di Barcellona 2026, la finale si giocherà tra Andrey Rublev e Arthur Fils. Il russo, numero 5 nel seeding, ha vinto in rimonta contro il qualificato serbo Medjedovic, mentre il transalpino, testa di serie numero 9, ha eliminato in rimonta Rafael Jodar, una wild card iberica. Entrambi i giocatori hanno superato le semifinali con risultati che hanno richiesto partite in rimonta.

L’ultimo atto dell’ ATP 500 di Barcellona sarà tra il russo Andrey Rublev, numero 5 del seeding, ed il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 9, entrambi vittoriosi in rimonta in semifinale, rispettivamente, sul qualificato serbo Hamad Medjedovic e sulla wild card iberica Rafael Jodar. Il russo Andrey Rublev supera il qualificato serbo Hamad Medjedovic con lo score di 3-6 6-2 6-2 in due ore di gioco. Nel primo set il balcanico opera il break nel sesto game, portandosi sul 4-2, e poi lo conferma nei successivi due turni al servizio, fino al 6-3. Nella seconda frazione, invece, il russo è chirurgico e sfrutta entrambe le palle break avute a disposizione, sul 30-40 sia nel quarto che nell’ottavo game, pareggiando i conti col 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it

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