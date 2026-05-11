Atletico Madrid che tegola per Johnny Cardoso! Distorsione di alto grado e intervento necessario il comunicato ufficiale e le sue condizioni
L’Atletico Madrid ha annunciato che Johnny Cardoso si è procurato una distorsione di alto grado e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale specifica che il giocatore rimarrà fuori per il resto della stagione. La lesione ha portato a un recupero lungo e a una pausa forzata dalla competizione, lasciando il team senza uno dei suoi elementi chiave.
Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici. D’Amico? Rapporto straordinario ma tante squadre lo chiamano» Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Pagelle Napoli Bologna: Alisson non basta, Rowe e Miranda cambiano la partita. I VOTI Fiorentina, risolto il contratto di Lamptey: addio dopo appena due presenze! Il comunicato Atalanta, Percassi non si nasconde: «Se il matrimonio con Giuntoli si dovesse realizzare saremmo molto felici.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Cagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioniCagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni Malen...
Infortunati Verona: rottura del menisco per Mosquera, distorsione alla caviglia per Oyegoke. Il comunicato ufficiale che svela le loro condizioniCalciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata...
Argomenti più discussi: Atlético Madrid - Barcellona: 1-2 | Champions League - Risultati; Saka regala la finale ad Arteta: all'Arsenal basta l'1-0 per eliminare l'Atletico Madrid; Mourinho could end Real Madrid saga in Sunday briefing at Benfica; ?Simeone, with just ONE absentee for the semi-final second leg.
Nel corso della sua carriera, Cristiano Ronaldo ha legato indissolubilmente il suo nome alla UEFA Champions League, distruggendo record su record soprattutto con la maglia del Real Madrid. Ciò però non deve in alcun modo fare passare in secondo piano facebook
Atletico Madrid ko in casa con il Celta Vigo, il Betis non blinda il quinto postoEliminato dall'Arsenal nelle semifinali di Champions League, il 'Cholo' perde anche in campionato. Gli andalusi frenano in casa della Real Sociedad. corrieredellosport.it