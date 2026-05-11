Atletico Madrid che tegola per Johnny Cardoso! Distorsione di alto grado e intervento necessario il comunicato ufficiale e le sue condizioni

L’Atletico Madrid ha annunciato che Johnny Cardoso si è procurato una distorsione di alto grado e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il comunicato ufficiale specifica che il giocatore rimarrà fuori per il resto della stagione. La lesione ha portato a un recupero lungo e a una pausa forzata dalla competizione, lasciando il team senza uno dei suoi elementi chiave.

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