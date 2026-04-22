Infortunati Verona | rottura del menisco per Mosquera distorsione alla caviglia per Oyegoke Il comunicato ufficiale che svela le loro condizioni

Due giocatori dell'Hellas Verona hanno riportato infortuni durante l'ultimo allenamento. Mosquera si è procurato una rottura del menisco, mentre Oyegoke ha subito una distorsione alla caviglia. Le rispettive condizioni sono state comunicate ufficialmente, specificando le partite che dovranno saltare. La squadra si prepara ora a gestire le assenze e a pianificare le prossime sfide in attesa di aggiornamenti sulle loro riprese.

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