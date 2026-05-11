Atc dirigenza nel mirino I sindacati attaccano | Serve una svolta

Le dichiarazioni dei leader di Atc Esercizio hanno scatenato nuove tensioni con i sindacati, che chiedono una svolta nelle decisioni e nelle politiche aziendali. Dopo le ultime esternazioni dei vertici, le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione e richiesto cambiamenti immediati. La discussione si infiamma, mentre le parti si confrontano sulla gestione e sul futuro dell'azienda di trasporto pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sono bastate alcune dichiarazioni dei vertici di Atc Esercizio per creare ancora una volta fermento tra i sindacati. L’occasione è stata data dalla commissione consigliare convocata a Palazzo civico per discutere dei disservizi che si stanno manifestando quotidianamente nel subappalto. A far arrabbiare buona parte dei sindacati non è stato tanto il dato delle penali che ogni mese Atc recapita all’Ati per i disservizi – circa diecimila euro – quanto le dichiarazioni relative ai dati sugli organici e sugli straordinari. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cobas sono partite lancia in resta, evidenziando che "la realtà dei fatti racconta tutta un’altra storia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atc, dirigenza nel mirino. I sindacati attaccano: "Serve una svolta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Kyma Ambiente, i sindacati attaccano: “Serve chiarezza, pronti alla mobilitazione”Tarantini Time QuotidianoSi alza il livello dello scontro sul futuro di Kyma Ambiente. Leggi anche: Calciomercato Roma, serve una cessione: Ndicka nel mirino del Bournemouth