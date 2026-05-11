Atc dirigenza nel mirino I sindacati attaccano | Serve una svolta
Le dichiarazioni dei leader di Atc Esercizio hanno scatenato nuove tensioni con i sindacati, che chiedono una svolta nelle decisioni e nelle politiche aziendali. Dopo le ultime esternazioni dei vertici, le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione e richiesto cambiamenti immediati. La discussione si infiamma, mentre le parti si confrontano sulla gestione e sul futuro dell'azienda di trasporto pubblico.
Sono bastate alcune dichiarazioni dei vertici di Atc Esercizio per creare ancora una volta fermento tra i sindacati. L’occasione è stata data dalla commissione consigliare convocata a Palazzo civico per discutere dei disservizi che si stanno manifestando quotidianamente nel subappalto. A far arrabbiare buona parte dei sindacati non è stato tanto il dato delle penali che ogni mese Atc recapita all’Ati per i disservizi – circa diecimila euro – quanto le dichiarazioni relative ai dati sugli organici e sugli straordinari. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cobas sono partite lancia in resta, evidenziando che "la realtà dei fatti racconta tutta un’altra storia.🔗 Leggi su Lanazione.it
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