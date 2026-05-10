Lille Thiago Motta è l’obiettivo | Létang punta all’ex tecnico Juve

Il nome di Thiago Motta torna a circolare nel mondo del calcio come possibile allenatore di un club francese. Il presidente del club sta spingendo per portarlo sulla panchina, puntando sulla sua esperienza come ex giocatore e tecnico. La presenza di un rapporto con il Paris Saint-Germain, con cui Motta ha avuto un ruolo importante, potrebbe facilitare il suo trasferimento in Francia. La trattativa resta in fase di sviluppo.

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? Punti chiave Chi è il presidente che sta spingendo per l'operazione Motta?. Perché il legame con il PSG facilita il passaggio in Francia?. Come influirà la scelta del tecnico sulla Champions League del Lille?. Quali sono i criteri che hanno portato Motta a rifiutare altri club?.? In Breve Létang e Motta condividono un passato professionale comune al Paris Saint-Germain.. Lo staff di Motta include Alexandre Hugeux, Simon Colinet e Alfred Dossou-Yovo.. Génésio ha concluso il contratto senza accordi per il rinnovo a giugno.. Motta valuta opzioni europee dopo aver lasciato la Juventus a marzo 2025.. Il presidente del Lille Olivier Létang punta Thiago Motta come obiettivo prioritario per la guida tecnica della squadra francese dopo le incertezze sul futuro di Bruno Génésio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lille, Thiago Motta è l’obiettivo: Létang punta all’ex tecnico Juve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Thiago Motta, non solo il Napoli nel suo futuro. L’ex tecnico della Juventus gradisce anche queste due mete Thiago Motta Napoli, tutto falso? Il padre dell’agente del tecnico spiega tutto!Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A?... Argomenti più discussi: TJ - Thiago Motta, nuova destinazione a sorpresa?; Non so dove ci porterà Sartori ma un altro Motta non c’è! Se parte, in quattro possono seguirlo; Thiago Motta: Porterò lo Spezia sempre nel cuore. Ringrazio tutti i tifosi per il supporto; Live Calciomercato | Ufficiale: il Torino riscatta Pietro Pellegri dal Monaco. Thiago Motta saluta lo Spezia.