Domenica alle 18 l’Atalanta affronterà il Bologna in una partita decisiva. La sconfitta contro il Milan ha evidenziato problemi nel reparto difensivo, con Hien squalificato e altri due difensori che devono ancora conoscere gli esiti degli accertamenti medici. La squadra si prepara a dover fare i conti con possibili assenze che potrebbero influenzare la formazione per l’incontro in programma.

CALCIO. La gara di domenica 10 maggio contro il Milan ha fatto suonare l’emergenza: Hien sarà squalificato, l’azzurro e l’ivoriano attendono l’esito degli accertamenti ma vanno verso il forfait. L’albanese potrebbe recuperare. Nel frattempo si conosce la data della prossima gara: contro il Bologna domenica 17 alle 18. Hien sarà squalificato, Scalvini, Kossounou e Djimsiti sono infortunati e a rischio forfait. Il colpaccio di San Siro contro il Milan ha lasciato in eredità un allarme difesa in casa Atalanta. Nel frattempo si conosce la data della prossima gara: contro il Bologna l’Atalanta giocherà in casa domenica 17 alle 18. Tra gli acciaccati Djimsiti sembra avere qualche chance in più, ma il quadro sarà più chiaro dopo gli esami a cui verranno sottoposti nelle prossime ore Scalvini e Kossounou.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, ora è allarme difesa. Contro il Bologna si gioca domenica alle 18

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