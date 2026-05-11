Atalanta ora è allarme difesa Contro il Bologna si gioca domenica alle 18
Domenica alle 18 l’Atalanta affronterà il Bologna in una partita decisiva. La sconfitta contro il Milan ha evidenziato problemi nel reparto difensivo, con Hien squalificato e altri due difensori che devono ancora conoscere gli esiti degli accertamenti medici. La squadra si prepara a dover fare i conti con possibili assenze che potrebbero influenzare la formazione per l’incontro in programma.
CALCIO. La gara di domenica 10 maggio contro il Milan ha fatto suonare l’emergenza: Hien sarà squalificato, l’azzurro e l’ivoriano attendono l’esito degli accertamenti ma vanno verso il forfait. L’albanese potrebbe recuperare. Nel frattempo si conosce la data della prossima gara: contro il Bologna domenica 17 alle 18. Hien sarà squalificato, Scalvini, Kossounou e Djimsiti sono infortunati e a rischio forfait. Il colpaccio di San Siro contro il Milan ha lasciato in eredità un allarme difesa in casa Atalanta. Nel frattempo si conosce la data della prossima gara: contro il Bologna l’Atalanta giocherà in casa domenica 17 alle 18. Tra gli acciaccati Djimsiti sembra avere qualche chance in più, ma il quadro sarà più chiaro dopo gli esami a cui verranno sottoposti nelle prossime ore Scalvini e Kossounou.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Il gol di Zielinski contro il Bologna è la miglior giocata della 18ª giornata di #SerieAEnilive
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