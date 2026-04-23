Per la 36ª giornata di campionato, Lazio e Inter si sfideranno il 9 maggio alle 18, con la partita che si svolgerà all’Olimpico. La partita si giocherà quattro giorni dopo la finale di Coppa Italia, sempre nello stesso stadio. Nel frattempo, il Milan affronterà l’Atalanta domenica sera nello stesso stadio. Questi sono gli anticipi e i posticipi ufficializzati per questa giornata di campionato.

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36ª giornata, la terz'ultima del campionato. Il turno si aprirà con Torino-Sassuolo, venerdì 8 alle 20.45. Lazio-Inter si giocherà sabato 9 maggio alle 18 e sarà l'antipasto della finale di Coppa Italia, in programma quattro giorni dopo (il 13) sempre all'Olimpico. La giornata si chiuderà invece con gli altri big match Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. Questo il programma completo della giornata: 8 maggio ore 20.45 Torino-Sassuolo 9 maggio ore 15 Cagliari-Udinese 9 maggio ore 18 Lazio-Inter 9 maggio ore 20.45 Lecce-Juventus 10 maggio ore 12.30 Verona-Como 10 maggio ore 15 Cremonese-Pisa 10 maggio ore 15 Fiorentina-Genoa 10 maggio ore 18 Parma-Roma 10 maggio ore 20.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anticipi e posticipi della 36ª giornata: Lazio-Inter il 9 alle 18, Milan-Atalanta domenica sera

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