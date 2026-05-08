Martedì si svolgerà la partita tra Modena e Juve Stabia alle 18.45, come annunciato dalla Lega B. La sfida tra il Catanzaro e la squadra classificata ottava si terrà invece subito dopo, alle ore 21 in Calabria. In caso di qualificazione, le semifinali si disputeranno il 16 e il 19, alle ore 20.

Modena-Juve Stabia si giocherà ufficialmente martedì alle 18.45. Lo ha reso noto nella giornata di ieri la Lega B, mentre il turno preliminare tra il Catanzaro e l’ottava classificata, in programma in Calabria, si giocherà subito dopo alle ore 21. Non solo, i canarini sanno già quando eventualmente scenderanno in campo nella semifinale. Se dovesse raggiungere la semifinale, il Modena giocherebbe sabato 16 maggio la gara d’andata in casa alle ore 20 contro la terza (attualmente il Monza) e martedì 19 maggio la gara di ritorno in trasferta sempre alle ore 20. Le due finali playoff sono in programma 24 e 29 maggio. Sono oltre 4600 gli abbonati...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il match di martedì. Contro la Juve Stabia si gioca alle 18.45. L’eventuale semifinale il 16 e il 19 alle 20

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