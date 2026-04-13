Tram senza rumore a Roma Atac prepara l' installazione dei nuovi dispositivi spargi gel in tutta la città
A Roma, l’azienda di trasporto pubblico sta lavorando all’installazione di dispositivi spargi gel nelle vetture del tram, con l’obiettivo di ridurre il rumore durante il servizio. La modifica mira a rendere più confortevole il viaggio per i pendolari e migliorare la qualità dell’ambiente a bordo. La sostituzione dei componenti rumorosi si inserisce in un progetto più ampio di interventi sulla rete tranviaria della città.
Quel rumore spesso più fastidioso di unghie che grattano sulla lavagna sarà, un domani, quasi un lontano ricordo. Atac ha deciso di investire nella sostituzione dei sistemi antri stridio posizionati lungo i binari della rete tranviaria di Roma. Progressivamente, infatti, andranno in pensione i.🔗 Leggi su Romatoday.it
Nuovi tram a Roma, il primo Urbos è arrivato nelle officine Atac. Patanè: "Giornata storica"Ancora impacchettato, è stato trasportato dentro le officine di Atac per iniziare, nel più breve tempo possibile, i collaudi al fine di vederlo...
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