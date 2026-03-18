Prossima fermata casa | Roma lancia con Atac la campagna per le adozioni

Roma ha avviato una campagna di comunicazione con Atac per promuovere le adozioni di cani e gatti ospitati nei rifugi comunali. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull’opportunità di adottare animali e a favorire il loro affidamento. La campagna, presentata oggi, prevede messaggi rivolti ai cittadini attraverso i mezzi di trasporto pubblici.

Roma, 18 marzo 2026 – Roma rafforza il proprio impegno per promuovere le adozioni di cani e gatti ospitati nelle strutture comunali con una nuova campagna di comunicazione che coinvolge Atac. Le romane, i romani, i turisti e tutti coloro che utilizzano i mezzi pubblici in città troveranno un messaggio dedicato direttamente sui biglietti di autobus e metro “ Prossima fermata, casa “. Lo slogan è accompagnato da un QR Code che consente di accedere a tutte le informazioni utili per chi desidera adottare un animale. La campagna è inoltre già visibile su oltre 600 pensiline digitali presenti sul territorio cittadino. “ Voglio ringraziare di cuore il sindaco Roberto Gualtieri e Atac per la disponibilità e la collaborazione – ha dichiarato Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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