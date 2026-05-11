Più imprevedibilità, più incertezza sull’esito dei tornei. È ciò di cui il circuito Premier Padel aveva davvero bisogno, per attrarre l’interesse di un pubblico dal palato fino. Questo 2026 sta dando ottime risposte in tal senso: chi pensava che Coello-Tapia e Brea-Triay avrebbero proseguito il loro dominio s’è sbagliato di grosso. Il ritorno in Sudamerica ha confermato quanto s’era già visto nelle tappe "euro-africane": Chingotto-Galan hanno trionfato nel P2 di Asuncion dando un segnale forte, così come hanno fatto Josemaria-Gonzalez in campo femminile. A Bruxelles erano stati Juan Lebron e Leo Augsburger, a confezionare la sorpresa. In Paraguay, Arturo Coello e Agustin Tapia speravano nel riscatto, ma si sono dovuti arrendere nuovamente in finale, stavolta contro i "Chingalan".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Asuncion, scacco ai numeri 1: trionfano i "Chingalan" e Josemaria-Gonzalez

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