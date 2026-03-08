Premier Padel | a Gijon reazione dei Chingalan Coello-Tapia ko

Nel torneo Premier Padel a Gijon, i giocatori Chingotto e Galan hanno ottenuto una vittoria nel P2 delle Asturie, dopo aver perso gli ultimi cinque incontri diretti contro Coello e Tapia, che sono stati eliminati dalla competizione. La partita si è svolta nel contesto di un torneo che vede coinvolti diversi atleti di spicco del circuito.

Ci voleva l'aria ormai primaverile delle Asturie, per ridare un po' di fiato agli avversari di Arturo Coello e Agustin Tapia. A Federico Chingotto e Ale Galan in particolare, visto che alla fine sono sempre i "Chingalan" gli unici in grado di sbarrare la strada ai numeri uno al mondo. Tra le donne, le regine del ranking FIP sono Gemma Triay e Delfi Brea: a differenza di quanto accaduto a Riad nel primo torneo stagionale, in Spagna l'hanno dimostrato. S'è intravista qualche crepa nella "pareja" dominatrice del padel maschile, in questo secondo appunto col circuito Premier Padel 2026. Non nel rapporto personale tra di loro, sia chiaro: Arturo e Agus sono legati da grande feeling dentro e fuori dal campo, sia quando vincono che quando (raramente) perdono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Premier Padel: a Gijon reazione dei "Chingalan", Coello-Tapia ko

Premier Padel, il Gijón P2 su Sky: quarti, semifinali e finali in direttaProsegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo di Gijón, in Spagna. Su Sky e NOW le sfide decisive del secondo appuntamento del circuito, con quarti ... sportface.it Premier Padel Gijon P2: Ari batte Paula. Coello-Tapia vs. Chingalan, la saga continuaA Gijon la finale maschile è l'ormai scontata Coello-Tapia contro Chingalan; tra le donne in semifinale è Ari Sanchez ad avere la meglio. mondosportivo.it