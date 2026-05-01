Un uomo di 47 anni è stato arrestato nell’Avellinese con l’accusa di aver maltrattato e sequestrato il figlio di dieci anni della convivente. Secondo quanto ricostruito, la vicenda si sarebbe protratta per diversi anni, culminando in un episodio di violenza estrema. Le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare, che ha portato all’arresto dell’uomo. La vicenda si è sviluppata in un contesto familiare, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Una lunga spirale di maltrattamenti, durata anni e culminata in un episodio di estrema gravità. È quanto emerso nell’Avellinese, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona ai danni del figlio minorenne della convivente. Le violenze per anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bambino, che oggi ha circa 10 anni, avrebbe subito abusi e umiliazioni fin da quando ne aveva appena quattro. Una situazione che si sarebbe protratta dal 2020 fino a tempi recenti, fatta di aggressioni fisiche, intimidazioni quotidiane e continue privazioni. Non solo violenza diretta, ma anche isolamento, al minore sarebbero stati impediti normali rapporti sociali e familiari, aggravando ulteriormente il suo stato psicologico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lega al letto il figlio di dieci anni della convivente: arrestato un 47enne

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