A pochi turni dalla conclusione della Superlig greca, si avvicina lo scontro diretto tra Asteras Tripolis e Panserraikos, in programma martedì 12 maggio alle ore 18:00. La partita assume un ruolo cruciale nella lotta per evitare la retrocessione, dato che mancano solo tre giornate alla fine del campionato. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica e mantenere la categoria.

Mancano 3 giornate alla fine della Superlig greca e tiene banco la lotta per non retrocedere con lo scontro diretto in programma tra l’Asteras Tripolis e il Panserraikos. Gli arcadi dopo tanti campionati vissuti a ridosso delle migliori del torneo sono adesso a rischio retrocessione, a ben 19 anni di distanza dall’ultima volta in Superliga 2. L’arrivo di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Asteras Tripolis-Panserraikos (martedì 12 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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