Assistente di quartiere formazione e albo per le badanti | le idee della Regione per migliorare il welfare

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato nuove iniziative per rafforzare i servizi di assistenza sul territorio, concentrandosi sulla formazione delle badanti e sulla creazione di un albo dedicato. L’obiettivo è aumentare la qualità delle cure e garantire una maggiore vicinanza tra operatori e utenti. Si tratta di interventi rivolti a rispondere alle esigenze di una popolazione che sta invecchiando rapidamente, con un’attenzione particolare alla professionalizzazione delle figure di assistenza.

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«Più prossimità nei servizi di cura e più preparazione per offrire risposte professionali ai bisogni di una popolazione che invecchia sempre più in fretta. Il fine è quello di rafforzare il sistema di welfare territoriale regionale, puntando su una nuova organizzazione dell’assistenza domiciliare.🔗 Leggi su Veronasera.it

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