Assistente di quartiere formazione e albo per le badanti | le idee della Regione per migliorare il welfare

La Regione ha annunciato nuove iniziative per rafforzare i servizi di assistenza sul territorio, concentrandosi sulla formazione delle badanti e sulla creazione di un albo dedicato. L’obiettivo è aumentare la qualità delle cure e garantire una maggiore vicinanza tra operatori e utenti. Si tratta di interventi rivolti a rispondere alle esigenze di una popolazione che sta invecchiando rapidamente, con un’attenzione particolare alla professionalizzazione delle figure di assistenza.

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