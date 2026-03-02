Como Inter Fabregas ritrova Diao? Le idee di formazione del tecnico | così vuole sfatare quel tabù

Domani, il Como affronta l'Inter in una partita di Coppa Italia. Cesc Fabregas, allenatore della squadra, sta preparando la formazione con alcune possibili variazioni e strategie. Tra le scelte, si discute anche di un possibile ritorno di Diao, in un tentativo di smentire un certo tabù contro i nerazzurri. Il Corriere dello Sport analizza le ipotesi di formazione in vista dell'incontro.

Fabregas e Diao, l'asse Inter per spezzare il tabù: le formazioni possibiliLa semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter apre una finestra su una sfida dall’elevato contenuto tattico, con l’allenatore spagnolo Cesc Fabregas...

