Asparago d’Argento | studenti ai fornelli per il concorso 2026
Il 14 maggio 2026, alle ore 13, si svolgerà nella sede dello Ial di Piacenza in via Campesio 52 il concorso “Asparago d’Argento”. L’evento rappresenta il momento principale della rassegna dedicata all’Asparago Piacentino e vedrà la partecipazione di studenti impegnati nei fornelli. La manifestazione si inserisce nell’edizione 2026, che si concentra sulla valorizzazione di questo prodotto locale.
Si terrà giovedì 14 maggio 2026 alle 13 nella sede dello Ial di Piacenza in via Campesio 52 a Piacenza il concorso “Asparago d’Argento”, evento clou dell'edizione 2026 della rassegna dedicata all’Asparago Piacentino. Il concorso, giunto alla terza edizione, celebra le qualità di questa eccellenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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