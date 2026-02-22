Studenti-cuochi a lezione di km 0 La sfida ai fornelli dell’Alberghiero per il concorso tra agri-chef

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero partecipano a una sfida di cucina a km 0, motivati dall’obiettivo di valorizzare i prodotti locali. La competizione, che coinvolge giovani aspiranti chef, si svolge tra i fornelli della scuola, dove preparano piatti tradizionali con ingredienti a filiera corta. La prova stimola la creatività e la capacità di lavorare in team, mentre il profumo di polenta appena fatta si diffonde nell’aula. La gara prosegue con entusiasmo e determinazione.

Il profumo della polenta che borbotta nel paiolo, la tensione buona della gara, le giacche bianche che si muovono rapide tra i fornelli. Nella sede del convitto di via Magliano, a Massa, la tradizione contadina ha acceso i riflettori sulla prima selezione regionale ospitata in città del concorso promosso da Turismo Verde-Cia agricoltori italiani. A spuntarla è stata Sara Grassi, titolare dell’agriturismo “Il Poderetto” di Pontebosio, pronta a rappresentare la Toscana alla finale nazionale di Roma a marzo. Una vittoria che nasce da lontano, da una storia di famiglia e di radici profonde. "L’idea di aprire questa attività mi è venuta circa quindici anni fa ed è stata un’avventura – racconta –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

