Gli studenti dell’Istituto Alberghiero partecipano a una sfida di cucina a km 0, motivati dall’obiettivo di valorizzare i prodotti locali. La competizione, che coinvolge giovani aspiranti chef, si svolge tra i fornelli della scuola, dove preparano piatti tradizionali con ingredienti a filiera corta. La prova stimola la creatività e la capacità di lavorare in team, mentre il profumo di polenta appena fatta si diffonde nell’aula. La gara prosegue con entusiasmo e determinazione.

Il profumo della polenta che borbotta nel paiolo, la tensione buona della gara, le giacche bianche che si muovono rapide tra i fornelli. Nella sede del convitto di via Magliano, a Massa, la tradizione contadina ha acceso i riflettori sulla prima selezione regionale ospitata in città del concorso promosso da Turismo Verde-Cia agricoltori italiani. A spuntarla è stata Sara Grassi, titolare dell’agriturismo “Il Poderetto” di Pontebosio, pronta a rappresentare la Toscana alla finale nazionale di Roma a marzo. Una vittoria che nasce da lontano, da una storia di famiglia e di radici profonde. "L’idea di aprire questa attività mi è venuta circa quindici anni fa ed è stata un’avventura – racconta –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Dal carcere minorile ai fornelli, giovani chef a lezione al Quirinale

Leggi anche: Poliziotti ai fornelli per i più bisognosi della Casa di Zaccheo: tra i cuochi Blazon dei Boomdabash

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Studenti-cuochi a lezione di km 0 . La sfida ai fornelli dell’Alberghiero per il concorso tra agri-chef; Studenti a lezione di dop: Così valorizziamo i prodotti liguri.

Studenti a lezione di dop: Così valorizziamo i prodotti liguriAll’alberghiero Bergese il progetto pensato dai consorzi di tutela di olio, basilico e grana padano, tra quiz e video social ... rainews.it

Parma ha ospitato la sesta tappa di Le Stelle di Domani, il percorso formativo dedicato agli studenti degli istituti alberghieri, promosso da Unilever Food Solutions, in collaborazione con FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI. All'incontro, organizzato all'EN - facebook.com facebook

"Studenti da incubo”, il cuoco di MasterChef a pranzo da un fuorisede: “Con un panino all’uva” x.com