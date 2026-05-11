Asm Terni polemica sulla nomina | Bandecchi difende la scelta

La nomina del nuovo dirigente di ASM Terni ha suscitato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Il segretario generale ha espresso preoccupazioni circa la legittimità della scelta, ipotizzando un possibile intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La questione si focalizza sulla validità della nomina, poiché non è stata annunciata alcuna manifestazione di interesse pubblica prima della selezione. La questione resta al centro delle discussioni pubbliche e legali sul procedimento adottato.

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