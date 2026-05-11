Asm Terni polemica sulla nomina | Bandecchi difende la scelta
La nomina del nuovo dirigente di ASM Terni ha suscitato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori. Il segretario generale ha espresso preoccupazioni circa la legittimità della scelta, ipotizzando un possibile intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La questione si focalizza sulla validità della nomina, poiché non è stata annunciata alcuna manifestazione di interesse pubblica prima della selezione. La questione resta al centro delle discussioni pubbliche e legali sul procedimento adottato.
? Punti chiave Perché il segretario generale ha ipotizzato un intervento dell'ANAC?. Come può la nomina essere valida senza una manifestazione d'interesse?. Chi deve decidere se l'urgenza invocata sia realmente legittima?. Cosa accadrà se la questione finisse davanti alla Corte dei Conti?.? In Breve Commissione Ferranti contesta violazione delibera 27 del 26 febbraio 2024.. Segretario generale ipotizza segnalazione all'Anac per mancata manifestazione d'interesse.. Direttore generale invoca articolo 42 del Tuel per autonomia decisionale.. Bandecchi propone ricorso alla Corte dei Conti per validare la nomina.. Lunedì 11 maggio 2026, l’aula del consiglio comunale di Terni è stata teatro di un confronto acceso riguardante la nomina di Sergio Cardinali a presidente della società Asm Terni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Asm Terni, l'interrogazione di Orsini arriva in consiglio. Bandecchi: “Rivedere i patti parasociali”. Confartigianato: “Bene la verifica sulla governance”Durante la seduta, il sindaco Stefano Bandecchi ha letto la risposta dell’amministrazione sull’argomento.
Terni, Marco Iapadre dopo la revoca: “Servire la città un onore. Non condivido la decisione ma accetto la scelta di Stefano Bandecchi”Un lungo ed articolato intervento per tracciare un bilancio di un lavoro durato trentadue mesi.