Asm Terni l' interrogazione di Orsini arriva in consiglio Bandecchi | Rivedere i patti parasociali Confartigianato | Bene la verifica sulla governance

Durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 9 marzo, si è discusso della governance di Asm Terni, con un’interrogazione presentata dal consigliere Valdimiro Orsini che ha sollevato il tema di un possibile conflitto di interessi legato all’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio. Bandecchi ha chiesto di rivedere i patti parasociali, mentre Confartigianato ha espresso soddisfazione per le verifiche sulla gestione aziendale.

Durante la seduta, il sindaco Stefano Bandecchi ha letto la risposta dell’amministrazione sull’argomento. Il primo cittadino ha ribadito una posizione già espressa in passato, sottolineando la necessità di rivedere gli attuali equilibri societari: secondo Bandecchi non è possibile lasciare a un soggetto privato un ruolo così determinante nella gestione della multiservizi cittadina. Da qui la volontà di valutare anche di rimettere mano ai patti parasociali tra Comune e Acea. Attualmente il Comune di Terni è infatti socio di maggioranza di Asm con il 54,73% delle quote, mentre Acea detiene il 45,27%. In base agli accordi firmati nel 2022 durante l’amministrazione Latini, la governance operativa della società spetta però ad Acea, mentre al Comune è attribuita la presidenza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Argomenti discussi: Col presunto conflitto d’interesse dell’Ad di Asm si torna a parlare di patti parasociali.

