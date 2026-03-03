Terni Marco Iapadre dopo la revoca | Servire la città un onore Non condivido la decisione ma accetto la scelta di Stefano Bandecchi

L'ex assessore alla viabilità e urbanistica di Terni, Marco Iapadre, ha tenuto una conferenza stampa a palazzo Spada martedì 3 marzo, in cui ha fatto un bilancio di trentadue mesi di lavoro. Durante l'incontro, ha dichiarato che servire la città è un onore e ha affermato di non condividere la decisione di Stefano Bandecchi, ma di accettarla.