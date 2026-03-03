Terni Marco Iapadre dopo la revoca | Servire la città un onore Non condivido la decisione ma accetto la scelta di Stefano Bandecchi
L'ex assessore alla viabilità e urbanistica di Terni, Marco Iapadre, ha tenuto una conferenza stampa a palazzo Spada martedì 3 marzo, in cui ha fatto un bilancio di trentadue mesi di lavoro. Durante l'incontro, ha dichiarato che servire la città è un onore e ha affermato di non condividere la decisione di Stefano Bandecchi, ma di accettarla.
Un lungo ed articolato intervento per tracciare un bilancio di un lavoro durato trentadue mesi. L'ex assessore alla viabilità ed urbanistica Marco Iapadre ha convocato una conferenza stampa a palazzo Spada, svoltasi nel corso della mattinata di martedì 3 marzo. Ha rivendicato il metodo adottato.
