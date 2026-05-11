Asinelle e caprette animano ed arricchiscono il parco della libertà a Montesilvano
Nel parco della libertà di Montesilvano sono state introdotte nuove animali. Da circa un mese sono presenti due caprette tibetane, che si sono aggiunte alle asinelle già presenti. La presenza di queste nuove ospiti ha attirato l’attenzione dei visitatori, offrendo un'ulteriore attrazione all’interno dell’area verde. La presenza degli animali rappresenta un elemento di arricchimento per il parco, frequentato da famiglie e bambini.
Nuove ospiti per il parco della libertà di Montesilvano, dove già da un mese erano arrivate due caprette tibetane. Il sindaco Ottavio De Martinis infatti, nei giorni scorsi ha accolto Uma e Valentina, due asinelle che viveranno nell'area e che saranno avvicinate con affetto da grandi e piccini.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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