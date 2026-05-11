Le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente stanno influenzando i mercati asiatici, con Seul che registra rialzi e Tokyo che invece mostra segni di calo. Gli operatori si interrogano sui motivi di questa reazione e sui fattori che determinano le variazioni. Nel frattempo, le aziende tecnologiche cercano di far fronte alle oscillazioni del mercato, puntando sull’intelligenza artificiale per sostenere le loro performance, nonostante le complicazioni legate al prezzo del petrolio.

? Domande chiave Perché le tensioni tra USA e Iran stanno influenzando i mercati asiatici?. Come può l'intelligenza artificiale sostenere i titoli tecnologici nonostante il petrolio?. Quali fattori hanno causato il calo di Tokyo rispetto al rialzo di Seul?. Cosa determinerà la nomina di Kevin Warsh sulla futura politica della Fed?.? In Breve Seul cresce del 4,3%, Shanghai dello 0,95% e Shenzhen dell'1,49%. Tokyo cala dello 0,47% e Mumbai perde l'1,15%. Yen stabile a 157,04 dollari e 184,72 euro. Senato vota nomina Kevin Warsh e attende asta Treasury da 58 miliardi.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asia tra tensioni in Medio Oriente e l’AI: Seul vola, Tokyo cala

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