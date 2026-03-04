Medio Oriente in azione navi e jet europei L' Idf abbatte un caccia iraniano raid anche in Libano I pasdaran | Hormuz è sotto il nostro controllo | Borse l' Asia precipita Seul -12% L' Europa resiste

Nelle acque del Medio Oriente, navi e jet europei sono stati impegnati in operazioni militari, mentre l’IDF ha abbattuto un caccia iraniano e ha condotto raid in Libano. I pasdaran affermano di controllare lo stretto di Hormuz, mentre i mercati asiatici mostrano forti perdite e l’Europa resiste. Oggi si svolgono i funerali del leader supremo, con il figlio Mojtaba che assume il ruolo di guida.

Oggi i funerali di Khamenei, il figlio Mojtaba è la nuova Guida suprema. Da Israele nuova ondata di attacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

