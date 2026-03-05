Asia rimbalza | Seul +10% Tokyo riparte forte

I mercati asiatici hanno registrato un forte rimbalzo dopo il calo causato dalla crisi tra Stati Uniti e Iran. Seul ha segnato un aumento del 10%, mentre Tokyo ha mostrato una ripresa significativa. La reazione degli investitori si è riflessa nelle variazioni di borsa di queste due città, che hanno guidato la risalita generale nella regione.

I mercati asiatici hanno reagito con forza dopo il crollo della crisi tra Stati Uniti e Iran, registrando un rimbalzo significativo guidato da Seul e Tokyo. Il 5 marzo 2026, le piazze orientali seguono l'andamento positivo di Wall Street mentre i prezzi del petrolio riprendono salita. L'indice Kospi composite a Seoul ha recuperato quasi il 10% in una giornata eccezionale, chiudendo a 5.583,90 punti con un guadagno dell'1,90% sul listino Nikkei di Tokyo che si attesta a 55.278,06. I titoli tecnologici, in particolare Samsung Electronics e SK hynix, hanno trainato la ripresa con crescite superiori all'11%, segnando un'inversione di tendenza dopo tre giorni di perdite cumulative per Tokyo pari a oltre 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Borsa: l'Asia sale con il sostegno della Cina, rimbalza SeulSeduta positiva per le Borse asiatiche, con i listini cinesi che continuano a cavalcare la promessa da parte del Politburo di politiche monetarie moderatamente accomodanti nel 2025, anche se ... ansa.it

Dopo il lunedì nero, Tokyo rimbalza e chiude a +10,2%. Bene Seul, i future europei in cauto rialzoLa Borsa di Tokyo chiude con un deciso rimbalzo la seduta di oggi dopo il drammatico calo di ieri. L'indice Nikkei ha registrato un'impennata del 10,23% salendo a 34.675,46 punti. L'indice Topix ha ... huffingtonpost.it

Borsa, l’Asia rimbalza: bene Tokyo, Seul schizza ilsole24ore.com/art/borsa-indi… x.com