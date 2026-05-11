I dati Auditel di ieri, domenica 10 maggio 2026, mostrano una varietà di programmi che hanno catturato l’attenzione del pubblico in prima serata e Access Prime Time. La partita tra le squadre di calcio più seguite del momento si è disputata tra due grandi club, attirando notevoli ascolti. Insieme a questo, sono andate in onda fiction, serie TV, programmi di informazione, film e momenti di intrattenimento, tutti trasmessi sulle principali reti nazionali.

Gli ascolti tv di ieri di domenica 10 maggio 2026 vedono lo scontro tra fiction, serie tv, informazione, sport, cinema e intrattenimento sulle principali reti nazionali in prima serata. Nell'Access Prime Time, invece, la consueta sfida tra La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Affari Tuoi di Stefano De Martino. Ascolti tv ieri sera 10 maggio 2026 Su Rai 1 è andato in onda “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, fiction ambientata in Campania che segue le vicende personali e professionali della protagonista. Rai 2 ha trasmesso episodi della serie NCIS, dedicata alle indagini di una squadra investigativa legata alla Marina statunitense. Su Rai 3 era in programma Report, trasmissione di approfondimento giornalistico con servizi su temi di attualità, economia e politica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 10 maggio 2026, dalla partita Barcelona - Real Madrid a Roberta Valente allo scontro Scotti - De Martino

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