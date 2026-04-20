ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra roberta valente notaio in sorrento report e fabio fazio

Domenica 19 aprile 2026 sono stati trasmessi diversi programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra i più seguiti ci sono stati Report e la puntata di Fabio Fazio, mentre una trasmissione locale ha visto protagonista Roberta Valente, notaio in Sorrento. I dati di ascolto ufficiali indicano quale tra questi programmi ha ottenuto i risultati migliori nella prima serata di ieri.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 19 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove), Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2), House of Trump – Attacco al Papa (La7), NCIS (Rai 2) e Foodish (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it

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