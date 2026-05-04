I dati Auditel di ieri, domenica 3 maggio 2026, mostrano i risultati delle principali trasmissioni televisive. La sfida tra Roberta Valente e Racconto di una notte ha ottenuto un certo riscontro in termini di pubblico. Nello stesso giorno, si sono svolti anche gli scontri tra Scotti e De Martino, con ascolti che hanno determinato le preferenze degli spettatori italiani. I numeri ufficiali indicano quale programma ha dominato la scena televisiva.

Gli ascolti tv di ieri, domenica 3 maggio 2026, vedono lo scontro in prima serata tra fiction, approfondimenti e intrattenimento, mentre nell'Access Prime Time il consueto scontro tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Rai1 ha guidato il prime time con Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre Canale 5 ha proposto il film Racconto di una Notte. Su Rai3 è tornato Report, che anche questa settimana ha raccolto un pubblico consistente dopo la consueta presentazione. Italia1 ha puntato sulla comicità con Zelig On, mentre Tv8 ha beneficiato dell’effetto Formula 1 con il Gran Premio in differita.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri 3 maggio 2026, dallo scontro tra Roberta Valente e Racconto di una notte alla sfida Scotti - De Martino

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