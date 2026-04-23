Ascolti tv ieri 22 aprile 2026 dal Grande Fratello Vip alla partita Atalanta-Lazio allo scontro tra Scotti e De Martino - I dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera mostrano i programmi più seguiti in prima serata e in fascia access. Tra i titoli più visti ci sono stati il reality show e la partita di calcio tra due squadra di Serie A. Durante la serata si sono verificati anche alcuni scontri tra personaggi noti, come tra un conduttore e un personaggio televisivo. I numeri relativi all’audience evidenziano le preferenze del pubblico nelle diverse fasce orarie.

Gli ascolti tv di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi di punta delle reti Rai e Mediaset, dal Grande Fratello Vip su Canale 5 alla partita Atalanta-Lazio di Coppa Italia su Italia 1 a Chi l’ha visto? su Rai 3. L'attenzione è tutta concentrata sul reality condotto da Ilary Blasi, che anche quest'anno non ha ottenuto i risultati sperati. Nelle ultime puntate riuscirà a risollevare i dati di ascolto? Vediamo com'è andata. Ascolti tv ieri sera 22 aprile 2026 Scopriamo qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera. Su Rai 1 è andato in onda Sister Act 2. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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