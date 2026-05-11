Ascolti TV | Domenica 10 Maggio 2026 In 3,5 milioni per il finale di Roberta Valente 20.4% Racconto di una Notte al 12.8% sale Fazio 9-9.2%
Nella serata di domenica 10 maggio 2026, il finale di “Roberta Valente” ha attirato 3,5 milioni di spettatori, con uno share del 20,4%. Su Rai2, “Racconto di una notte” ha registrato il 12,8% di share. La trasmissione di Fabio Fazio ha raggiunto una percentuale tra il 9 e il 9,2%. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi per i programmi trasmessi in quella serata.
Nella serata di ieri, domenica 10 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.523.000 spettatori pari al 20.4% di share dalle 21:56 alle 22:59. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.639.000 spettatori con uno share del 12.8% dalle 22:04 alle 00:29. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 LaLiga – Barcellona-Real Madrid totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Il primo cavaliere raggiunge.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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