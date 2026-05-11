Ascolti TV | Domenica 10 Maggio 2026 In 3,5 milioni per il finale di Roberta Valente 20.4% Racconto di una Notte al 12.8% sale Fazio 9-9.2%

Nella serata di domenica 10 maggio 2026, il finale di “Roberta Valente” ha attirato 3,5 milioni di spettatori, con uno share del 20,4%. Su Rai2, “Racconto di una notte” ha registrato il 12,8% di share. La trasmissione di Fabio Fazio ha raggiunto una percentuale tra il 9 e il 9,2%. I dati si riferiscono agli ascolti televisivi per i programmi trasmessi in quella serata.

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