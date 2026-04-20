ASCOLTI TV 19 APRILE 2026 | ROBERTA VALENTE 20,5% RACCONTO DI UNA NOTTE 12,8% REPORT DE MARTINO DA FAZIO

Nella serata di domenica 19 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato diverse variazioni tra programmi e generi. Roberta Valente ha ottenuto il 20,5% di share, mentre il film Racconto di Una Notte ha registrato il 12,8%. Tra gli altri appuntamenti, sono stati trasmessi programmi di approfondimento come Report e una puntata di uno show di intrattenimento con un ospite noto. Lo sport ha invece portato risultati distinti rispetto agli altri programmi.

ASCOLTI TV 19 APRILE 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026 con Roberta Valente, Racconto di Una Notte, Report e lo sport. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x Santa Messa del Papa – x Regina Coeli – x Linea Verde: Il Meglio – x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Pres. Affari Tuoi – x Affari Tuoi – x Roberta Valente: Notaio in Sorrento – 3264 20.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 19 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE (20,5%), RACCONTO DI UNA NOTTE (12,8%), REPORT, DE MARTINO DA FAZIO Notizie correlate ASCOLTI TV 19 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, REPORT, DE MARTINO DA FAZIOASCOLTI TV 19 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026 con Roberta Valente, Racconto di Una Notte, Report e lo sport. ASCOLTI TV 12 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, NEL DAYTIME SINNER-ALCARAZASCOLTI TV 12 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 12 aprile con il debutto di Roberta Valente: Notaio in Sorrento, di Racconto di Una... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti tv, Amici domina il sabato sera: oltre 3 milioni di spettatori e Rai1 battuta; Ascolti tv e analisi auditel di sabato 18 aprile: Amici e La Ruota della fortuna, Canale 5 vince tutta la serata; Ascolti Tv ieri (12 aprile): Roberta Valente non delude all’esordio, ritorno super di Ranucci e boom Sinner; Ascolti tv giovedì 16 aprile: vince Uno sbirro in Appennino (19%), segue Stanno tutti invitati (19.3%). Ascolti tv domenica 19 aprile: Roberta Valenti, Racconto di una notte, Zelig onAscolti tv 19 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 19 aprile, De Martino e Scotti: la sfida continuaNon si placa lo scontro dell’access time, neanche la domenica: chi ha primeggiato negli ascolti del 19 aprile tra Scotti e De Martino ... dilei.it Grandi ascolti sul Nove per il ritorno di Che Tempo Che Fa: 1 milione e mezzo di telespettatori e l’8,5% di share, con un picco al 10%. Con 20 milioni di visualizzazioni e mezzo milione di interazioni, è ancora il programma più social della serata. Grazie e a do - facebook.com facebook ‘MA IO SONO FUOCO’ ha ottenuto 273.799 ascolti nella giornata di ieri su #Spotify, con un aumento del 5.47% #Maschio ha ottenuto il miglior incremento, con +40.119 ascolti (+14.06%) #Annalisa #MaIoSonoFuoco x.com