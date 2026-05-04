Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026 Roberta Valente 3.423 – 19.7% vince facile contro Racconto di una Notte 1.579 – 11.6% sale Ranucci 10.3-9.2% cala Fazio 7.5-7.1%

Nella serata di domenica 3 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che Roberta Valente, con 3.423.000 spettatori e il 19,7% di share, ha ottenuto una vittoria evidente rispetto a Racconto di una Notte, che ha registrato 1.579.000 spettatori e l’11,6%. Ranucci ha aumentato la propria audience passando dal 9,2% al 10,3%, mentre Fazio ha subito una leggera diminuzione, passando dal 7,5% al 7,1%.

Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share dalle 21:52 alle 22:59. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6% dalle 22:06 alle 00:13. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 552.000 spettatori (3%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 968.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report segna 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus a 1.315.000 e il 9.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 735.000 spettatori (6.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026. Roberta Valente (3.423 – 19.7%) vince facile contro Racconto di una Notte (1.579 – 11.6%), sale Ranucci (10.3-9.2%), cala Fazio (7.5-7.1%) Notizie correlate Ascolti TV | Domenica 3 Maggio 2026. Roberta Valente (3.423 – 19.7%) vince facile contro Racconto di una Notte (1.579 – 11.6%)Nella serata di ieri, domenica 3 maggio 2026, su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento interessa 3. ASCOLTI TV 19 APRILE 2026: ROBERTA VALENTE, RACCONTO DI UNA NOTTE, REPORT, DE MARTINO DA FAZIOASCOLTI TV 19 APRILE 2026 • DOMENICA • Gli ascolti tv di domenica 19 aprile 2026 con Roberta Valente, Racconto di Una Notte, Report e lo sport. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti. Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più suLa fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte all’11,6%, ottimo Ranucci: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, la sfida tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notteDomenica 3 maggio la serata tv ha visto un altro episodio di Roberta Valente, Notaio in Sorrento su Rai1 contro la soap turca Racconto ... fanpage.it #Cultura Adriana Savarese brilla in “Roberta Valente, notaio a Sorrento”. L’atmosfera suggestiva di Piazza Tasso - facebook.com facebook "Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com